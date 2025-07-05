Россиянам рассказали, какую пенсию можно получить единой выплатой

Пенсионные накопления, которые находятся в распоряжении Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Соцфонда, в определенном случае можно получить единой выплатой. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, право на получение пенсии наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

Эксперт объяснил, что если человек обратился за накопительной пенсией в этом году, а объем сформированных накоплений оказался меньше или равен 411 750 рублей, то их ему перечислят единой выплатой.

Балынин напомнил, что ежемесячная выплата не может быть меньше 10% прожиточного минимума пенсионера, который на данный момент составляет 15 250 рублей. При этом ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев. При умножении десятой части прожиточного минимума на ожидаемый период выплаты получается сумма в размере 411 750 рублей.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что в августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. По его словам, он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы.

Председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова ранее сообщила, что у женщин пенсия выше, чем у мужчин в настоящее время.

Ранее в Госдуме объяснили, кто из россиян получит налоговую семейную выплату.