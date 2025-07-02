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В Госдуме объяснили, кто из россиян получит налоговую семейную выплату

Депутат Говырин: новая семейная выплата поможет работающим россиянам с детьми
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PH888/Shutterstock/FOTODOM

Россияне вскоре смогут получить новую семейную налоговую выплату, напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Эта мера станет хорошей поддержкой для работающих родителей, подчеркнул он в беседе с RT.

Рассчитывать на выплату могут россияне с двумя и более детьми, доход которых ниже полуторакратного прожиточного минимума в регионе – для них ставку НДФЛ снизят до 6%. После этого семьям вернут сумму, которая составляет разницу между новой и старой ставкой (13%). Всего выплату получат порядка 4,2 млн человек, уточнил Говырин со ссылкой на данные Минтруда.

«При назначении выплаты будут учитывать детей до 18 лет или до 23 лет, обучающихся на дневном отделении вуза. Правительство установит порядок и условия назначения семейной выплаты», — пояснил депутат.

По его мнению, такая мера поддержки поможет семьям с детьми справиться с финансовыми трудностями, а также стать более активной часть экономической жизни страны.

Напомним, 13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выплате работающим гражданам РФ, которые имеют двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не более 1,5 прожиточного минимума. Получить налоговую выплату работающие родители с двумя и более детьми смогут с 2026 года – они смогут вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. Важно, что они не должны иметь задолженности по алиментам.

Ранее в Госдуме объяснили, как подобрать дату для наиболее выгодного увольнения.

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