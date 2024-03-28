Главу BlackRock напугал «катастрофический» госдолг США

Гигантский государственный долг США, достигший рекордных $34 трлн, ставит страну на опасный путь, ведущий к кризису наподобие «потерянного десятилетия» Японии. Об этом предупредил глава BlackRock Ларри Финк в ежегодном послании инвесторам, передает Fortune .

По его словам, бездефицитная фискальная политика Вашингтона больше не может рассчитывать на вечное финансирование со стороны инвесторов. Только рост доходностей гос облигаций США до 4% за последний год добавит $1 трлн процентных расходов за десятилетие.

«Ситуация более критичная, чем я помню. Возможен плохой сценарий, когда американская экономика повторит путь Японии 1990-2000-х, когда долг превысил ВВП, что вызвало периоды жесткой экономии и стагнации», — написал Финк.

Нацдолг США растет на $1 трлн примерно каждые 100 дней, разгоняя и без того высокую инфляцию. Возможно, поэтому защитные от инфляции активы вроде золота и биткоина торгуются на рекордных уровнях.

«Высокий долг затруднит борьбу с инфляцией, ведь повышение ставок сильно увеличит расходы на обслуживание и без того неподъемного долга», — добавил Финк.

Тревогу бьют также главы ФРС, JPMorgan , BofA и Илон Маск. Хотя расточительную трату принято связывать с администрацией Байдена, на самом деле проблемы накапливались годами на фоне кризисов и попыток стимулировать экономику.

После профицитов времен Клинтона за 24 года при республиканцах и демократах долг вырос на $26 трлн из-за непрофинансированных налоговых льгот, военных кампаний и кейнсианских мер для борьбы с «схлопыванием» пузырей, пишет издание.

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