Германия ожидает, что Словакия одобрит новые санкции ЕС против России

Германия ожидает, что Словакия вскоре одобрит новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, поскольку оговорки Братиславы были учтены. Об этом заявил неназванный представитель правительства ФРГ, передает агентство Reuters.

«Со стороны Словакии были оговорки, которые, насколько мне известно, были решены в ходе переговоров за последние несколько дней», — говорится в сообщении.

В июне Венгрия и Словакия наложили вето на план Европейской комиссии, в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей.

Кроме того, Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Также ЕК намерена запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года.

Ранее в Германии признали, что без российского газа деиндустриализацию ФРГ не остановить.