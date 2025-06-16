Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от энергоносителей из РФ

Сийярто: Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от энергии из РФ

Венгрия и Словакия наложили вето на план Европейской комиссии (ЕК), в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что ЕК все равно планирует реализовать этот план. Это связано с тем, что »Брюссель лег под Киев», подчеркнул министр.

«Это будет долгая, долгая борьба, поскольку будут долгие дискуссии по поводу конкретного закона, мы еще обсудим это на нескольких заседаниях совета, также на уровне премьер-министров. Конечно, мы вместе с премьер-министрами готовы бороться против этого предложения так долго, как только сможем», — сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что сегодня Венгрия поставляет на Украину более 40% электричества. Однако, по его словам, если страну отрежут от российской энергии, то она может прекратить экспорт ресурса.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в ЕС полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

В этот же день Сийярто заявил, что Венгрия выступает против данного плана. По мнению дипломата, инициатива является политически мотивированной и представляет собой «серьезную ошибку».

Ранее эксперт оценил возможность принятия плана ЕК по отказу от энергоносителей из РФ.