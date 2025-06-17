Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского газа

Еврокомиссия (ЕК) предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза (ЕС) приобретать газ в России. Об этом пишет ТАСС.

Также ЕК предложила запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Помимо этого, ЕК планирует утвердить запрет на покупку газа у РФ квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишив страны сообщества права вето.

16 июня Венгрия и Словакия наложили вето на план Европейской комиссии, в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также напомнил, что сегодня Будапешт поставляет на территорию Украины более 40% электричества. Однако, по его словам, если страну отрежут от российской энергии, то она может прекратить экспорт ресурса.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в ЕС полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

Ранее стало известно, что странам ЕС не будут выплачивать компенсации за отказ от российского газа.