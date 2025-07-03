В Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по «Семейной ипотеке»

В России не планируют ужесточать требования к льготной программе «Семейная ипотека», а ее выдача не приостанавливается ни в одном из банков страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов России.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас кредитные организации выдают займы в рамках общего объема средств по программе.

В министерстве добавили, что льготная программа «Семейная ипотека» продлена до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина. Она распространяется на семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет, а также на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.

С 1 июля 2025 года вступил в силу новый стандарт, защищающий права ипотечных заемщиков, который запрещает финансовым учреждениям брать плату за снижение процентной ставки по ипотеке.

30 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика.

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