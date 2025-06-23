Россиянам рассказали, стоит ли брать кредит под залог квартиры

Россияне продолжат брать кредиты под залог квартир, пока ключевая ставка ЦБ остается двузначной, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, иногда это является самым разумным решением.

«Кредиты под залог имущества — менее рискованные для банка, поэтому более дешевые для заемщика. По сути, это ипотека в изначальном виде. Если человеку нужны деньги на некие цели и есть возможность платить по кредиту, взять деньги под залог жилья — это одно из самых разумных решений. Во многих случаях кредиты под залог квартир берут для покупки другой квартиры (во вторичке), то есть люди ищут варианты приобретения себе или близким родственникам жилья в условиях, когда у застройщиков цены завышены, а выбор объектов не всегда адекватный», — отметил он.

Пока ЦБ держит двузначную ставку, люди будут брать займы под залог недвижимости. То есть в этом году рост портфеля обеспеченных займов не остановится. Люди будут и дальше закладывать свои квартиры, в большем объеме, чем год-два назад.

Россияне стали чаще закладывать квартиры в банках, чтобы получить кредит. По данным ЦБ, в январе — марте 2025 года объем кредитов под залог недвижимости вырос сразу на 13% к аналогичному периоду 2024-го и составил 142 млрд рублей.

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