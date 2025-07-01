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Банкам запретили брать комиссию за снижение процента по ипотеке

В РФ вступил в силу запрет для банков на плату за пониженную ставку по ипотеке
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

С 1 июля 2025 года вступил в силу новый стандарт, защищающий права ипотечных заемщиков, который запрещает финансовым учреждениям брать плату за снижение процентной ставки по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС.

С начала года банки и застройщики обязаны соблюдать новые ипотечные стандарты Банка России. В частности, банкам запретили получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставок по ипотеке, если это ведет к росту цен на недвижимость.

30 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика. Политик отметила, что в настоящее время более половины кредитов, выданных в рамках данной программы, приходится всего на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, причем более 40% заемщиков проживают за пределами этих регионов.

В июне главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что перед оформлением ипотеки необходимо провести детальный анализ рынка и существующих предложений. По ее словам, нужно также исследовать различные льготные программы и выяснить, соответствуете ли вы их условиям.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, стоит ли брать кредит под залог квартиры.

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