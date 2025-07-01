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Россиянам рассказали, каким будет МРОТ к 2030 году

Мишустин: к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году может вырасти до 35 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

«К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей», — сказал он на профильной стратегической сессии.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, опираясь на данные опросов россиян, назвал достойной зарплату на уровне 120 тысяч рублей в среднем. При этом он считает, что в Москве она должна быть еще выше — 180 тысяч рублей. Эксперт отметил, что такие зарплаты могут быть у граждан РФ уже в 2026 году.

Щербаченко добавил, что средняя зарплата в России в 2025 году составляет 105 тысяч рублей, а в Москве — 160,7 тысячи рублей.

20 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в стране пока недостаточный уровень заработных плат. Глава государства отметил, что высокие зарплаты должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда.

Ранее Путин удивился размерам зарплаты в Москве.

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