Путин назвал уровень зарплат в РФ недостаточным

Путин заявил, что уровень зарплат в России пока еще недостаточный

В России пока еще недостаточный уровень заработных плат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также сказал, что стране необходимо переходить к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы и предприниматели в этой связи вынуждены поднимать зарплаты и переманивать сотрудников к себе.

«Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда», — добавил глава государства.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

4 апреля российский лидер заявил в ходе своего выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), что доля оплаты труда в объеме экономики РФ в течение шести лет будет уверенно расти. Глава государства напомнил, что в 2022 году заработная плата в структуре ВВП занимала 38,5%, а в 2023-м показатель вырос уже до 40,7%.

Ранее Путин удивился размерам зарплаты в Москве.