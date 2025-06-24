Назван уровень достойной зарплаты россиян

Достойная зарплата в России составляет 120 тыс. рублей в среднем, в Москве — 180 тыс. рублей, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такие зарплаты могут быть в 2026 году.

«Достойная зарплата — это величина субъективная, однако согласно опросам, значительная часть россиян считает, что текущая зарплата находится в диапазоне от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — является достойной. В связи с этим, средняя зарплата в России в 2026 году, составит 119,7 тыс. рублей, а в Москве — 180 тыс. рублей, что также будет находиться в пределах этого диапазона. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году составит 27 тыс. рублей, что является значительным ростом по сравнению с 22,4 тыс. рублями, действующими с 1 января 2025 года. Президент Владимир Путин поручил повысить МРОТ до не менее чем 35 тыс. рублей к 2030 году», — отметил Щербаченко.

По его словам, средняя зарплата в России в 2025 году составляет 105 тыс. рублей, а в Москве — 160,7 тыс. рублей.

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