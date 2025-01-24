Путин удивился размерам зарплаты в Москве

Путин удивился средней зарплате в 160 тысяч рублей в Москве

Президент России Владимир Путин удивился тому, что средняя зарплата в Москве составляет примерно 160 тысяч рублей, а не больше. Свое удивление глава государства выразил, выступая на заседании Попечительского совета МГУ, трансляцию которого вел RUTUBE.

«Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны», — заявил Путин, говоря о ситуации в вузе.

Российский лидер отметил, что заработная плата в вузе, по его мнению, отстает от среднего по Москве, и задал мэру столицы Сергею Собянину вопрос о зарплатах в городе.

Услышав, что средний уровень зарплаты в российской столице составляет около 160 тысяч рублей, президент с удивлением переспросил: «Да ладно? Больше!».

Мэр Москвы в ответ подтвердил озвученную цифру. Путин, обернувшись к ректору МГУ Виктору Садовничему, с улыбкой отметил, что в таком случае вуз выполнил нормативы. Однако следует не ослаблять внимание к этой теме, заключил президент.

До этого Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден «За доблестный труд». Глава государства отметил, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в «подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

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