В России хотят ввести сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов

Правительство РФ выступило за сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов

Российское правительство одобрило идею ввести взимаемый с авиакомпаний сбор на строительство и реконструкцию аэропортов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно утвержденным правительственным поправкам к прошедшему первое чтение в Госдуме законопроекту, Воздушный кодекс России может быть дополнен новой статьей о сборе на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта.

Деньги с авиакомпаний будут взиматься в определенных правительством конкретных аэропортах. Для этого воздушные гавани целей объединят по группам. Средства, которые получат от сбора внутри одной группы, пойдут на строительство и реконструкцию аэропортов в этой же группе.

17 мая президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился о возведении нового аэропорта в районе бухты Ефремова на полуострове Таймыр.

В декабре прошлого года глава государства дал старт полноценному функционированию реконструированного аэропорта в Магадане и терминала в аэропорту Ставрополя.

Ранее в России запланировали масштабное обновление аэродромов.