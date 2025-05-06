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В России запланировали масштабное обновление аэродромов

Мишустин: более 50 аэродромов РФ приведут в нормативное состояние за 6 лет
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Александр Астафьев/РИА Новости

Более 50 российских аэродромов будут приведены в нормативное состояние за шесть лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Председатель правительства прибыл с рабочим визитом в Минеральные Воды, где посетил новый терминал международного аэропорта.

На совещании по вопросу развития аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в стране премьер рассказал, что в российском бюджете предусмотрены средства для реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов», направленного на строительство и реконструкцию аэропортов по всей территории России. Кроме того, он включает 250 млрд рублей, которые выделили дополнительно по поручению президента Владимира Путина.

По словам Мишустина, для проведения капитального ремонта был создан Фонд развития инфраструктуры воздушного транспорта. Его задача состоит в том, чтобы за шесть лет привести в нормативное состояние более 50 аэродромов в России.

До этого премьер-министр обсудил с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло развитие туризма в регионе. Глава кабмина отметил, что такое красивое место не может не привлекать туристов, и выразил надежду на окончание всех запланированных работ в срок.

Ранее Мишустин заявил, что экономика России входит в список крупнейших экономик мира.

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