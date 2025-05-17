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Путин поручил построить новый аэропорт на Таймыре

Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр к 2027-2029 годам
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Владимир Путин, президент Российской Федерации, распорядился о возведении нового аэропорта в районе бухты Ефремова на полуострове Таймыр. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

«Перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск. <...> Строительство нового аэропорта в бухте Ефремова полуострова Таймыр в 2027—2029 годах», — говорится в тексте.

До этого Путин дал старт полноценному функционированию реконструированного аэропорта в Магадане и терминала в аэропорту Ставрополя. В результате реконструкции площадь магаданского аэровокзального комплекса увеличилась до 14,4 тыс. кв. метров. Запуск нового терминала в Ставрополе позволил увеличить пропускную способность аэропорта с 300 до 400 пассажиров в час, что позволит обслуживать до 580 тыс. человек в год.

В декабре глава государства сообщил, что российское правительство выделит 250 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию аэропортов по всей стране.

Ранее Путин поддержал идею переименовать волгоградский аэропорт в «Сталинград».

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