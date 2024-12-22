Путин по видеосвязи открыл аэропорты в трех российских городах

Путин открыл аэропорты в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе

Президент России Владимир Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана и терминала в аэропорту Ставрополя, которые открылись после реконструкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Путин поучаствовал в запуске в режиме видеоконференции.

В публикации подчеркивается, что после реконструкции площадь аэровокзального комплекса в Магадане выросла до 14,4 тысячи квадратных метров.

Благодаря запуску нового терминала аэропорта в Ставрополе пропускная способность воздушной гавани увеличилась с 300 до 400 пассажиров в час. В год аэропорт сможет обслуживать до 580 тысяч человек.

После реконструкции терминала аэропорта в Чебоксарах площадь здания выросла с 3,5 до 5,5 тыс. квадратных метров, а пропускная способность увеличилась в два раза — до 200 пассажиров в час, говорится в публикации.

До этого Путин заявил, что российское правительство выделит 250 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию аэропортов по всей стране.

Ранее в министерстве транспорта РФ спрогнозировали рост авиаперевозок в стране на 2–2,5%.