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На Западе заявили о рисках войны США со всем миром из-за санкций против РФ

WP: принятие законопроекта Грэма принесет больше вреда самим США
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Nathan Howard/Reuters

Принятие нового законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) принесет больше вреда самим США, так как вынудит их вступить в торговую войну с миром. Об этом пишет Washington Post.

Автор материала Джим Джерати отмечает, что законопроект Грэма подразумевает принятие самых жестких мер против России. Это должны поддержать сторонники Украины, однако есть нюансы.

«Но есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всеми остальным миром. США наступает на свои же грабли назло президенту РФ Путину», — пишет он.

До этого стало известно, что администрация Трампа пытается убедить Грэма значительно ослабить свой законопроект о санкциях против РФ.

Одним из ключевых пунктов законопроекта является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Кроме того, предусмотрены 500-процентные пошлины на импорт для стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другое. На данный момент законопроект поддержали 82 сенатора.

Ранее Трамп посоветовал Грэму следить за высказываниями насчет поддержки Украины.

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