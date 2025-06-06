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Стало известно о давлении Трампа на сенат из-за санкций против РФ

WSJ: команда Трампа давит на сенат для смягчения санкций против России
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J. Scott Applewhite/AP

Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) значительно ослабить законопроект о санкциях против России, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Трамп выражает опасения, что введение санкций может помешать его усилиям по «нормализации отношений между США и Россией».

Одним из ключевых аспектов законопроекта, который уже получил поддержку 82 сенаторов, является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Также предусмотрены 500%-ные пошлины на импорт из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Как сообщает WSJ, в последние недели представители Белого дома тайно выходили на связь с офисом Грэма, призывая его к смягчению законопроекта. Они предложили включить в документ исключения, которые позволят Трампу самостоятельно решать, «кто или что» будет подвергаться санкциям. Альтернативным вариантом было изменение слова shall («обязан») на may («может»), что сделало бы предписания менее обязательными.

Накануне Грэм предложил исключить из проекта о санкциях страны, которые оказывают Украине военную помощь.

Ранее Ермак прилетел в США обсуждать усиление санкций против России.

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