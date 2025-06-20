Трамп посоветовал Грэму следить за высказываниями насчет поддержки Украины

Сенатору Линдси Грэму (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) надо следить за своими словами поддержки в адрес Украины, особенно с призывами продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Людям нужно быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им нужно быть очень аккуратными с высказываниями, потому что их язык может доставить им много неприятностей», — заявил Трамп.

Так он прокомментировал вопрос о том, что Белый дом думает насчет визита Грэма на Украину и тех слов сенатора, которые можно воспринять как призыв в адрес Украины продолжать боевые действия.

До этого Дональд Трамп заявил, что на переговорах РФ и Украины наблюдается небольшой прогресс.

19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году. Он отметил, что условия тогда были намного мягче, чем сейчас, и предупредил, что, если Киев будет медлить, «ситуация может измениться в худшую для них сторону».

Ранее в Белом доме окрестили Трампа «главным миротворцем».