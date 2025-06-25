Президент РФ поручил рассмотреть идеи бизнеса о порядке возвращения иностранных брендов

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть предложения отечественного бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Поручение было дано главой государства по итогам состоявшейся в мае встречи с «Деловой Россией». В соответствии с ним, правительство до 1 июля должно рассмотреть предложения ведущих деловых объединений о порядке согласования сделок, осуществляемых на территории России лицами недружественных иностранных государств. Речь идет, в частности, о приобретении, владении и пользовании недвижимым имуществом в предпринимательских целях и распоряжении акциями компаний.

14 июня первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что при рассмотрении вопроса о возвращении иностранных компаний на российский рынок власти будут исходить из интересов отечественной промышленности. Он напомнил, что никаких преференций для возвращающихся компаний предоставляться не будет. Все желающие вернуться должны будут работать на общих условиях.

Ранее Путин обвинил в ненадежности ушедшие с российского рынка компании.