Правительство утвердило создание в регионе России новой особой экономической зоны

Правительство России утвердило постановление о создании в Татарстане особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина»). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В таких зонах инвесторы могут реализовывать проекты на льготных условиях.

В правительстве рассказали, что новая ОЭЗ будет находиться на территории Заинского муниципального района Татарстана, недалеко от транспортно-логистических узлов, связывающих крупнейшие каналы поставок ресурсов, материалов и промышленной продукции.

Также там будут реализованы шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие производств в сфере биотехнологий. Объем инвестиций в эти проекты составит более 15 млрд рублей. Количество новых рабочих мест составит 440.

В мае президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями муниципалитетов Курской области поддержал идею создания особой экономической зоны на всей территории региона. Тогда российский лидер посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от вооруженных сил Украины.

Ранее правительство утвердило создание новых экономических зон в Московской, Вологодской и Новосибирской областях.