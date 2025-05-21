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В Курской области могут создать особую экономическую зону

Путин поддержал идею создания ОЭЗ в Курской области
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями муниципалитетов Курской области поддержал идею создания особой экономической зоны (ОЭЗ) на всей территории региона. Об этом сообщает ТАСС.

«По поводу особой экономической зоны на территории всей Курской области — мне эти идеи нравятся», — сказал глава государства.

Путин добавил, что он обсудит эту инициативу с правительством России. Однако, по словам российского лидера, в кабмине есть сомнения по данному вопросу. Они связаны с опасениями, что представители бизнеса будут перерегистрироваться в безопасных районах Курской области, чтобы пользоваться льготами, уточнил президент РФ.

Помимо этого, в ходе визита в Курскую область Путин поручил сохранять выплату в размере 65 тысяч рублей для жителей региона. По его словам, мера будет действовать до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома.

Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины. Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее в Совфеде объяснили визит Путина в Курскую область.

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