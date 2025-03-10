В правительстве утвердили создание особых экономических зон в трех регионах

Особые экономзоны создадут в Московской, Вологодской и Новосибирской областях

В Московской, Вологодской и Новосибирской областях появятся особые экономические зоны (ОЭЗ), постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

ОЭЗ создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и логистической инфраструктуры. Размещение таких зон дает бизнесу много преимуществ.

Новая ОЭЗ промышленно-производственного типа «Вологодская» появится в окрестностях Вологды. Ее резидентами станут компании по производству мебели, подшипников, амальгамных ламп, домокомплектов и деревянных стройматериалов. Общий объем инвестиций составит более 8,7 млн рублей. В регионе появится 788 новых рабочих мест.

Вторая ОЭЗ будет создана на территории двух районов недалеко от Новосибирска. Пять компаний привлекут в регионе более 9,2 млрд рублей инвестиций и создадут более 700 новых рабочих мест.

На юге Подмосковья начнет работу ОЭЗ «Большой Серпухов». Там планируют реализоваться семь предприятий с объемом инвестиций более 8 млрд рублей. Появятся почти 900 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области создадут особую экономическую зону для туризма.