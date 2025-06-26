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В Госдуме предложили снизить наценку на продукты и ключевую ставку ЦБ

Депутат Миронов предложил ограничить торговую наценку на продукты до 15%
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с ТАСС предложил ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания до 15%.

Парламентарий подчеркнул, что такие меры помогут сделать еду доступнее для граждан. Также он считает нужным снизить ставку НДС на продукты с 10 до 5%. По мнению политика, это может положительно повлиять на замедление инфляции.

Миронов добавил, что необходимо также снизить ключевую ставку Центробанка не на один, а хотя бы на пять процентных пунктов, чтобы улучшить экономическую ситуацию.

Президент Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что по итогам года ожидается инфляция на уровне 7%, а на середину июня она составила 9,6% в годовом выражении.

Как заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России Андрей Ганган, регулятор стремится стабилизировать инфляцию на целевом уровне в 4%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что регулятор продолжит последовательно снижать инфляцию до целевого уровня в 4%. По словам главы регулятора, возвращение к этому показателю имеет огромное значение как для населения, так и для бизнеса.

Ранее Набиуллина пообещала, что ЦБ будет настойчиво снижать инфляцию.

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