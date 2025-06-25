Названы сроки внедрения «Госуслуг» в национальный мессенджер Max

Национальный мессенджер Max могут интегрировать с «Госуслугами» в октябре-ноябре 2025 года, рассказала «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Интеграция долгожданного национального мессенджера и портала «Госуслуги» ожидается осенью 2025 года — вероятно, в октябре-ноябре, а возможное завершение переноса функций намечено на начало 2026 года. Уже с сентября Max будет по умолчанию предустанавливаться на все новые устройства в России, а его функциональность постепенно и планомерно объединит платежные и государственные сервисы. Мессенджер будет интегрирован с порталом «Госуслуги» и системой ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации. — «Газета.Ru»), объединив цифровой ID, госуслуги и финансовые операции», — отметила Епифанова.

По ее словам, у национального мессенджера будут расширенные функции в части поддержки общения не только на русском языке, но и на языках народов России.

По мнению сенатора, появление такого «национального суперприложения» значительно упростит взаимодействие граждан с государством: меньше бумажек, меньше очередей, все — в одном окне.

Епифанова подчеркнула, что одной из ключевых характеристик сервиса станет повышенный уровень защиты: при регистрации будет запрещено применять виртуальные или поддельные номера телефонов. Предусмотрена и защита от мошенников: в приложении предусмотрена функция блокировки звонков от незарегистрированных номеров и ботов.

Епифанова сказала, что когда интеграция завершится и все будет работать стабильно, Россия получит мощный инструмент, который будет и удобным, и безопасным — как для пользователей, так и для государства.

«То, что любые действия пользователя — от переписки до финансовых операций — будут в поле зрения госструктур, полезно для разрешения возможных споров граждан с банками, организациями и в судах в случае, если человек стал случайной жертвой мошенников. Все данные предполагается хранить, конечно, в России. Ведь он создан для целей национальной безопасности и индивидуальной цифровой защищенности каждого гражданина страны», — заключила сенатор.

Она уточнила, что наибольший эффект от использования Max будет достигнут только после полной отладки системы и завершения ее интеграции с госуслугами.

Max — российский мессенджер от VK, позиционируемый как национальный аналог китайского WeChat. Работает на iOS, Android, macOS, Windows и вебе.

Интерфейс Max напоминает смесь Telegram и VK: вкладки «Чаты», «Звонки», «Контакты», «Настройки».

18 июня Совет Федерации одобрил законопроект, направленный на стимулирование развития российских цифровых сервисов. Документ предусматривает создание в России национального многофункционального цифрового сервиса, функционирующего в качестве мессенджера.

Ранее сообщалось, что закон о национальном мессенджере не запрещает иностранные платформы.