Совфед принял закон о создании отечественного цифрового сервиса

Совет Федерации одобрил законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Принятый законопроект предполагает создание в России национального многофункционального цифрового сервиса, который будет выполнять роль мессенджера.

«Оператора новой цифровой платформы определит правительство РФ», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что компания-оператор должна быть российским юридическим лицом и обладать исключительным правом на владение платформой. Также уточняется, что сервис должен быть создан на базе отечественного программного обеспечения, а число его ежедневных пользователей должно составлять более 500 тыс. человек.

10 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными.

В публикации говорится, что пользователи смогут подписывать документы усиленной электронной подписью, общаться со школьниками и студентами по вопросам обучения и дополнительного образования. Платформа будет интегрирована с «Госуслугами» и федеральными образовательными системами.

Ранее были раскрыты подробности о национальном мессенджере Max.