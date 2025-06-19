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Закон о национальном мессенджере не запрещает иностранные платформы

Депутат Боярский: закон о национальном мессенджере не запрещает иностранное ПО
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AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Закон о национальном мессенджере не включает в себя запрет на использование иностранных платформ, однако до настоящего времени к ним было более лояльное отношение, так как не существовало альтернатив. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Никаких запретов вслед за запуском национальной системы в отношении иностранных из того закона, который мы приняли, который одобрен Советом Федерации, не следует», — отметил Боярский.

Он также обратил внимание на несоответствие ряда зарубежных мессенджеров российскому законодательству в сфере локализации личных данных пользователей.

При этом Боярский подчеркнул, что власти не имеют права лишать миллионы граждан возможности общаться через платформы, к которым они привыкли.

Накануне Совет Федерации одобрил законопроект, направленный на стимулирование развития российских цифровых сервисов. Документ предусматривает создание в России национального многофункционального цифрового сервиса, функционирующего в качестве мессенджера. Согласно тексту документа, компания-оператор должна быть зарегистрирована в России как юридическое лицо и обладать исключительными правами на владение данной платформой. Важным условием является создание сервиса на основе российского программного обеспечения, а также достижение показателя ежедневной аудитории, превышающего 500 тысяч пользователей.

Ранее российским чиновникам посоветовали перейти на мессенджер Max.

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ПМЭФ – 2025
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