В Анапе волонтеры, очищающие песок от мазута, нашли турецкий мусор

Во время уборки песка от мазута на территории природного парка «Анапская пересыпь» был обнаружен мусор, принесенный морским течением из Турции. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Он отметил, что в феврале волонтеры движения открыли свой штаб на особо охраняемой территории парка. В «Анапской пересыпи» они не только занимались очисткой песка от мазута и мусора, но и проводили различные исследования, рекогносцировку местности, создали карту территории. Во время работы было выявлено, что часть бытового мусора имеет турецкое происхождение.

21 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП с танкерами в Черном море практически не наблюдается, правительство России получает ежедневные сводки об обстановке.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Роспотребнадзор оценил состояние воды на черноморском побережье.