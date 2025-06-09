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В России резко подорожала шаурма

Quick Resto: средняя цена шаурмы в России выросла почти на 40% за год
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Shutterstock/FOTODOM

Медианная стоимость классической шаурмы в российских заведениях общественного питания выросла за год на 39% — с 269 до 374 рублей. Об этом свидетельствуют данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto (есть у «Газеты.Ru»).

Речь идет о классическом варианте блюда — курица, овощи и соус в лаваше. Исследование охватывало все форматы заведений — от уличных фудтраков до кафе и ресторанов. Удорожание шаурмы на 105 рублей стало самым значительным за последние три года, отмечают аналитики.

По словам экспертов, основными факторами роста цен стали подорожание ингредиентов (кроме курицы), логистики, аренды, а также индексация заработных плат в сегменте HoReCa (сфера гостеприимства и общественного питания. — «Газета.Ru»).

Несмотря на рост цен, спрос на блюдо продолжает расти. По данным Quick Resto, за год объем продаж шаурмы увеличился на 28%, а количество торговых точек — на 38%.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 20 по 26 мая замедлилась до 9,78 с 9,9% на предыдущей неделе.

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