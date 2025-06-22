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Россия увеличила импорт вина из Грузии более чем в три раза

Россия увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении
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Depositphotos

Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

«Грузинские поставки в конце весны выросли до $17,15 млн против 5 миллионов годом ранее», — говорится в сообщении.

По данным агентства, это стало максимальным значением с момента апреля прошлого года.

До этого сообщалось, что Россия в первом квартале сократила импорт иностранного вина в два раза, вследствие чего Испания выпала из числа ведущих поставщиков. С января по март в РФ было ввезено вина на $119,6 млн, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение импорта коснулось всех стран-поставщиков.

Владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов ранее заявил, что российское вино становится международным брендом. По его словам, сейчас в стране проходит «настоящая винная культурная революция», Россия реально выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру свое вино как бренд.

Ранее Путина возмутила подмена кубанского вина импортным.

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