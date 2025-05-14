Путина возмутила подмена кубанского вина импортным

Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» возмутился практикой называть отечественным вино, разлитое на Кубани из импортного сусла, передает ТАСС.

«У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое … кубанское вино?!» — воскликнул глава государства на мероприятии.

Он отметил, что сейчас контрафакт приобретает «сложные формы».

Прошлой осенью Путин счел странной закупку продукции из древесины за границей. Российский лидер выразил удивление, что самую разную продукцию из этого материала и высококачественную бумагу страна порой закупает за границей. По словам Путина, у РФ одна из самых больших лесосек в мире и ситуация меняется к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы. Президент пообещал, что власти страны будут делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины.

Ранее в России предложили ввести пошлины на французское вино.