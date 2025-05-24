Россия вдвое сократила закупки иностранного вина

Россия в первом квартале сократила импорт иностранного вина в два раза, вследствие чего Испания выпала из числа ведущих поставщиков. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных национальных статистических служб.

С января по март в РФ было ввезено вина на $119,6 млн, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение импорта коснулось всех стран-поставщиков.

Лидером по поставкам в первые три месяца 2025 года осталась Италия, несмотря на падение объема экспорта в 2,8 раза — до $32,4 млн. Грузия отправила в Россию вина на $27,6 млн, что в 2,4 раза меньше прошлогоднего уровня. Импорт из Латвии снизился на 10% и составил $25,4 млн. Четвертое место сохранила Польша, экспорт которой упал в 1,8 раза — до $9,8 млн.

Пятое место заняла Португалия, несмотря на сокращение поставок на треть — до $6,2 млн. При этом она вытеснила Испанию, чей экспорт в Россию рухнул до $2,2 млн с $10,9 млн годом ранее, опустив страну на девятую строчку рейтинга.

В десятку крупнейших поставщиков вина в Россию также вошли Чили ($5,2 млн долларов), Литва ($3,8 млн), Германия ($3,3 млн) и Франция ($0,7 млн долларов).

До этого владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил, что российское вино становится международным брендом. По его словам, сейчас в стране проходит «настоящая винная культурная революция», Россия реально выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру свое вино как бренд.

Титов отметил, что РФ сейчас является одной из немногих стран, которая увеличивает производство и потребление вина в отличие от Европы и Америки, где они снижаются.

Ранее стало известно об угрозе пошлин США для экспорта испанского вина.