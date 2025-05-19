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В РФ заявили, что российское вино становится международным брендом

Борис Титов: российское вино выходит на мировой рынок и становится брендом
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Российское вино становится международным брендом. Об этом в интервью РИА Новости заявил владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо», член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.

По его словам, сейчас в стране проходит «настоящая винная культурная революция», Россия реально выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру свое вино как бренд.

Титов отметил, что РФ сейчас является одной из немногих стран, которая увеличивает производство и потребление вина в отличие от Европы и Америки, где они снижаются.

Он подчеркнул, что российские виноделы выходят на иностранные рынки не по одиночке, а единым фронтом. Это позволяет производить большое количество качественного вина и получать за него значительное количество медалей на международных конкурсах.

6 марта председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что необходимо ввести пошлины в 200% для французских вин.

Ранее Путина возмутила подмена кубанского вина импортным.

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