Путин раскрыл общий объем задолженности в мировой экономике

В настоящее время общий объем задолженности в мировой экономике достигает 300%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В современных условиях, когда задолженность, закредитованность растет во всей мировой экономике — 300% эта задолженность уже достигает, — конечно, все это сказывается на всех», — сказал глава государства.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В ходе заседания российский лидер подчеркнул, что государственный долг РФ является одним из самых низких в мире. Он также отметил, что задолженность страны не растет.

Согласно проекту федерального бюджета, на 1 января 2026 года внутренний госдолг России должен быть не более 29,39 трлн рублей, а внешний — $61,1 млрд. Кроме того, ожидается, что отношение общего объема госдолга к валовому внутреннему продукту вырастет с 15,7% на конец 2024 года до 16,5% в 2025 году.

Ранее госдолг США более чем в 100 раз превысил госдолг России.