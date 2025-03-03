Госдолг США более чем в 100 раз превысил госдолг России

Государственный долг США в 115 раз превышает госдолг России, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«По состоянию на конец февраля, госдолг США составляет $36,5 трлн. В рублевом эквиваленте это 3 212 трлн рублей (3,2 квадриллиона рублей). Это составляет 123% от ВВП США (на 23% выше, чем ВВП США). Рекомендуемое по международным стандартам отношение госдолга к ВВП составляет не более 60%, то есть данный показатель в США превышен более чем в два раза. Госдолг России составляет в настоящее время около 28 трлн рублей (из которых 23,4 трлн рублей — это внутренний государственный долг, а примерно 4,5 трлн рублей — внешний государственный долг РФ). Это всего 14% от ВВП РФ», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что госдолг России — в четыре раза меньше, чем рекомендуемое по международным стандартам максимальное соотношение. Это свидетельствует об ответственной долговой политике, проводимой Минфином России, уточнил экономист.

«Исходя из этих данных, государственный долг США превышает государственный долг Российской Федерации в 115 раз», — подытожил Балынин.

Ранее мировой долг достиг рекордного уровня.