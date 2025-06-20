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Путин высказался о внедрении цифрового рубля

Путин: использование цифрового рубля нужно сделать массовым
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Максим Блинов/РИА Новости

Использование цифрового рубля нужно сделать массовым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года. <...> Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков», — сказал глава государства.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В 2025 году планируется внедрить ограниченное использование цифрового рубля для типовых операций – таких, как выплаты поставщикам по госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям. В 2026 году правительство собирается снять ограничения на виды расходов, включая потенциальные выплаты бюджетникам, а затем начать использование цифрового рубля для выплат физлицам при условии технической готовности.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем.

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ПМЭФ – 2025
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