Правительство предложило поэтапно внедрить цифровой рубль в бюджетный процесс

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапном использовании цифрового рубля в бюджетных операциях. Поправки в Бюджетный кодекс (№924067-8) уже опубликованы в базе данных парламента.

Согласно документу, с 1 октября 2025 года часть расходов федерального бюджета можно будет осуществлять через специальный счет Федерального казначейства в цифровой валюте.

Законопроект вводит понятие «счета цифрового рубля Казначейства», который будет открыт Банком России — оператором платформы цифровой валюты. На первом этапе, с октября по декабрь 2025 года, эксперимент коснется только расходов, утвержденных правительством совместно с ЦБ. С 1 января 2026 года ограничения снимут: цифровой рубль можно будет использовать для любых федеральных расходов, а также для зачисления доходов в бюджет и переводов бюджетным учреждениям.

«После эксперимента, с 2026 года, федеральные расходы смогут осуществляться в цифровых рублях без ограничений по перечню», — указано в пояснительной записке.

22 мая депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает поэтапное введение в оборот цифрового рубля.

Ранее в ЦБ рассказали, когда определятся сроки массового запуска цифрового рубля.