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Путин высказался о выплате зарплат в России

Путин призвал платить зарплату вовремя и в полном объеме

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Зарплату на предприятиях любой формы собственности должны выплачивать в РФ в полном объеме и без задержек. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что контролировать это, кроме профсоюзов, должны прокуратура и Роструд.

«Заработная плата должна выплачиваться без задержек, в полном объеме», – сказал он.

Путин отметил, что доля оплаты труда в объеме экономики Российской Федерации в течение шести лет будет уверенно расти. Президент напомнил, что в 2022 году заработная плата в структуре ВВП занимала 38,5%, а в 2023-м показатель вырос уже до 40,7%.

Владимир Путин также заявил, что важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах, в пилотном режиме это начнется с 1 сентября.

До этого Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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