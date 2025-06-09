Россия вошла в тройку стран по уровню безработицы

РИА: Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по уровню безработицы

По итогам первого квартала текущего года Российская Федерация стала второй среди крупнейших экономик мира по уровню безработицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В январе-марте уровень безработицы в России достиг 2,3%. Лидирующую позицию в рейтинге заняла Мексика, где без работы остаются 2,2% от трудоспособного населения. Топ-3 замкнула Япония с показателем в 2,5%.

Безработица ниже 3% среди крупнейших экономик мира в начале 2025 года была зафиксирована лишь в Южной Корее. Единственной страной в списке, где уровень безработицы достиг двузначного уровня, оказалась Южно-Африканская Республика (32,9%).

В условиях низкого уровня безработицы экономика Российской Федерации продолжает испытывать острую нехватку кадров. Дефицит квалифицированных работников охватил практически все ключевые отрасли экономики. Выход из кризисной ситуации власти России видят в активном внедрении роботов.

В мае вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в январе и феврале 2025 года показатель безработицы в стране находился на уровне 2,4%, но позже опустился до исторического минимума в 2,3%.

Ранее сообщалось, что россияне стали более осторожны в оценке своих возможностей на рынке труда.