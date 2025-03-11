Россиянам пообещали рекордно низкий уровень безработицы в 2025 году

«Опора России»: безработица в России в 2025 году составит 2,3% или ниже

Безработица в России в 2025 году останется на историческом минимуме в 2,3% или будет даже ниже, спрогнозировал для «Газеты.Ru» вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников.

«По моим прогнозам, в 2025 году уровень безработицы в России либо останется на прежнем уровне [2024 года], либо снизится из-за высокого кадрового голода, который присутствует во всех отраслях и даже усиливается из-за ужесточения миграционной политики. Освободившиеся рабочие места, скорее всего, останутся вакантными, поскольку такие рабочие места часто низкооплачиваемы. С другой стороны, из-за высокой ключевой ставки экономика замедляется, и бизнес не может активно расширяться. В таких условиях спрос на рынке труда естественным образом снижается», — отметил Пищальников.

По его словам, снижение темпов роста экономики и ужесточение миграционной политики влияют друг на друга, нивелируя эффект от каждого в отдельности, поэтому безработица в 2025 году останется на стабильно низком уровне.

По данным Росстата, в 2024 году уровень безработицы в России достиг исторического минимума, снизившись до 2,3%. Это снижение обусловлено увеличением занятости в различных секторах экономики, включая оборонную промышленность, что привело к дефициту рабочей силы в некоторых отраслях.

Ранее сообщалось, что в России впервые за два года выросла безработица.