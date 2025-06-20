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Путин заявил о достижении рекордно низкого уровня бедности в РФ

Путин: уровень бедности в России составил рекордные 7,2%

По итогам 2024 года уровень бедности в России достиг рекордных 7,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации», — сказал глава государства.

Путин поставил задачу снизить уровень бедности в РФ до 5%. По его словам, таких результатов нужно добиться на основе повышения производительности труда.

11 июня Росстат сообщил, что доля граждан с доходами ниже границы бедности в России в первом квартале 2025 года составила 8,1%. Этот показатель на 1,5 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае данные Росстата показали, что в текущем году уровень бедности среди российских семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет составил 20%. По сравнению с 2020 годом показатель сократился почти в два раза.

Ранее экономист рассказал, что поможет в борьбе с бедностью в России.

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ПМЭФ – 2025
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