Названа доля многодетных семей, оказавшихся за чертой бедности в России

В текущем году уровень бедности среди российских семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет составил 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата по итогам наблюдения доходов граждан и участия в социальных программах по целевой группе «многодетные семьи».

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом показатель сократился почти в два раза. Пять лет назад доля многодетных семей за чертой бедности оценивалась статистической службой в 38,1%. Резкое уменьшение этой доли произошло в 2023 году — до 21,5% с 29,4% в 2022 году.

Власти России определили, что уровень бедности многодетных семей должен быть снижен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

Как сообщала вице-премьера Татьяны Голиковой, в России всего зарегистрировано 2,4 млн семей с тремя и более детьми, в них воспитываются 7,7 млн несовершеннолетних граждан. Всего в стране 24,5 млн семей с более чем 30 млн детей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о снижении бедности в России.