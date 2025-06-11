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Росстат: в России снизился уровень бедности

Росстат: уровень бедности в первом квартале 2025 года снизился до 8,1%
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РИА «Новости»

Доля граждан с доходами ниже границы бедности в России в первом квартале 2025 года составила 8,1%. Этот показатель на 1,5 процентных пункта (п. п.) ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

По данным ведомства, в первом квартале текущего года граница бедности составила 16 тыс. 621 руб. В РФ сейчас проживает 11,9 млн человек с доходами ниже этой границы. Численность населения страны с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 2,1 млн граждан (с 14 млн человек в первом квартале 2024 года).

Как заявили в Росстате, на снижение уровня бедности оказали влияние увеличение доходов россиян за счет роста зарплат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности, а также рост социальных пособий.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что реальные доходы россиян в 2025 году вырастут на 9-12% с учетом инфляции. По его словам, позитивное влияние на рост доходов граждан в реальном выражении окажут повышение минимального размера оплаты труда и средних заработных плат, а также высокий уровень доходности по вкладам.

Ранее россияне назвали размер «достойного» ежемесячного дохода.

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