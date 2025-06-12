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В МВФ заявили, что инфляция остается вызовом для России

Представитель МВФ Козак: инфляция остается вызовом для России
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Yuri Gripas/Reuters

Инфляционный вызов для России сохраняется, поэтому уместно, чтобы руководство государства сохраняло жесткую денежно-кредитную политику. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, передает РИА Новости.

Она отметила, что после перегрева в 2024 году в российской экономике наблюдается замедление темпов роста при «относительно высокой инфляции».

Козак также напомнила о снижении ключевой ставки с 21 до 20% Банком России.

«Действия, предпринятые Центральным банком, были ответом на замедление роста, а также на некоторое ослабление инфляционного давления», — объяснила представитель МВФ.

По словам Козак, организация сохраняет прогноз роста российского ВВП в 2025 году на уровне 1,5%.

11 июня в ЦБ РФ рассказали, что снизить инфляцию поможет соразмерное соотношение спроса и предложения, к которому приведет жесткая денежно-кредитная политика.

Ранее Росстат оценил инфляцию в мае.

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