На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали новую волну приватизации в России

Депутат Савченко: новая приватизация в России затронет промышленные компании
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Новая приватизация в России коснется в первую очередь промышленных и производственных компаний, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

«В любом случае это — позитивная новость, потому что приватизация повлечет за собой конкурентное управление. А оно приведет к развитию и инвестированию в новые технологии, новые возможности, новые рынки. Это государство не может себе позволить не потому, что не способно, а потому что, к сожалению, очень сложная бюрократия и очень длинный путь принятия решений. Предприятия, которые предполагают приватизацию, получают ключевое слово «эффективность». Приватизация будет, в первую очередь, промышленных и производственных предприятий, финансового сектора. Есть какие-то активы, которые связаны с реальным сектором экономики», — отметил Савченко.

По мнению Савченко, приватизация станет выходом из трудностей, которые все больше давят на экономику, в том числе из-за высокой ключевой ставки. Если провести широкую приватизацию без долгих подготовок, без разных сложных, длинных утверждений и обсуждений, это будет хороший выход, заключил депутат.

В России возобновилось обсуждение новой приватизации. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 20 мая заявил, что это помогло бы компаниям привлечь часть из 55 трлн рублей, лежащих мертвым грузом на депозитах россиян. В Минфине подтвердили, что обсуждают такую идею: чиновники подсчитали, что бюджет мог бы получить от 100 млрд до 300 млрд рублей.

Ранее аналитик назвала потенциальных претендентов на приватизацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами