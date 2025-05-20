В Госдуме поддержали новую волну приватизации в России

Новая приватизация в России коснется в первую очередь промышленных и производственных компаний, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

«В любом случае это — позитивная новость, потому что приватизация повлечет за собой конкурентное управление. А оно приведет к развитию и инвестированию в новые технологии, новые возможности, новые рынки. Это государство не может себе позволить не потому, что не способно, а потому что, к сожалению, очень сложная бюрократия и очень длинный путь принятия решений. Предприятия, которые предполагают приватизацию, получают ключевое слово «эффективность». Приватизация будет, в первую очередь, промышленных и производственных предприятий, финансового сектора. Есть какие-то активы, которые связаны с реальным сектором экономики», — отметил Савченко.

По мнению Савченко, приватизация станет выходом из трудностей, которые все больше давят на экономику, в том числе из-за высокой ключевой ставки. Если провести широкую приватизацию без долгих подготовок, без разных сложных, длинных утверждений и обсуждений, это будет хороший выход, заключил депутат.

В России возобновилось обсуждение новой приватизации. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 20 мая заявил, что это помогло бы компаниям привлечь часть из 55 трлн рублей, лежащих мертвым грузом на депозитах россиян. В Минфине подтвердили, что обсуждают такую идею: чиновники подсчитали, что бюджет мог бы получить от 100 млрд до 300 млрд рублей.

Ранее аналитик назвала потенциальных претендентов на приватизацию.