Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации 1990-х

Сроки исковой давности в делах о приватизации, в том числе в 1990-е годы, должны рассчитываться не с момента заключения сделки, а с окончания прокурорской проверки продажи. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на решение Конституционного суда РФ.

«КС фактически зафиксировал приоритет публичного интереса в сохранении социальной инфраструктуры перед вопросами частной собственности в случаях, когда речь идет о приватизации, которая может быть подвергнута сомнению», — говорится в сообщении.

Поводом для пересмотра послужили жалобы компаний ООО «Мираж» и ООО «Геатон». В 1994 году было приватизировано государственное предприятие «Третий государственный подшипниковый завод» в Саратовской области. 30 лет назад комитет включил в состав реализуемого имущества медико-санитарные части.

Отмечается, что данное решение не шло против закона, потому что объекты здравоохранения не относились к числу тех, что обслуживают жителей региона. После ряда преобразований оба здания оказались во владении вышеупомянутых компаний.

Прокуратура потребовала вернуть земельные участки из-за несоблюдения порядка приватизации. В марте 2023 года соответствующее требование было удовлетворено. Суд пришел к выводу, что отсчитывать срок давности необходимо с момента прокурорской проверки.

До этого Telegram-канал Baza писал, что российского миллиардера Петра Кондрашева, бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ), объявили в розыск. По данным канала, уголовные дела могут быть связаны с акциями магниевого завода.

Ранее Банк России принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля».