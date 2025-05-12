Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации 1990-х

«Ведомости»: Конституционный суд отменил сроки давности в делах о приватизации
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Сроки исковой давности в делах о приватизации, в том числе в 1990-е годы, должны рассчитываться не с момента заключения сделки, а с окончания прокурорской проверки продажи. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на решение Конституционного суда РФ.

«КС фактически зафиксировал приоритет публичного интереса в сохранении социальной инфраструктуры перед вопросами частной собственности в случаях, когда речь идет о приватизации, которая может быть подвергнута сомнению», — говорится в сообщении.

Поводом для пересмотра послужили жалобы компаний ООО «Мираж» и ООО «Геатон». В 1994 году было приватизировано государственное предприятие «Третий государственный подшипниковый завод» в Саратовской области. 30 лет назад комитет включил в состав реализуемого имущества медико-санитарные части.

Отмечается, что данное решение не шло против закона, потому что объекты здравоохранения не относились к числу тех, что обслуживают жителей региона. После ряда преобразований оба здания оказались во владении вышеупомянутых компаний.

Прокуратура потребовала вернуть земельные участки из-за несоблюдения порядка приватизации. В марте 2023 года соответствующее требование было удовлетворено. Суд пришел к выводу, что отсчитывать срок давности необходимо с момента прокурорской проверки.

До этого Telegram-канал Baza писал, что российского миллиардера Петра Кондрашева, бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ), объявили в розыск. По данным канала, уголовные дела могут быть связаны с акциями магниевого завода.

Ранее Банк России принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами