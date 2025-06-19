На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия сократила вложения в гособлигации США

Минфин США заявил о сокращении вложений РФ в американские облигации до $31 млн
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский портфель американских гособлигаций за апрель уменьшился на $4 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Теперь этот портфель состоит из $27 млн в долгосрочных бумагах и четырех миллионов — в краткосрочных, итого: $31 млн. В марте объем вложений составлял $35 млн.

Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония — ее вложения за месяц выросли с $1,131 трлн до $1,135 трлн.

Незадолго до этого министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос заявил, что российский Минфин пока не планирует выпускать облигации в юанях.

В свою очередь издание The Financial Times отмечало, что инвестиционные фонды и брокеры на Западе опять приобретают активы РФ в надежде на скорое ослабление режима антироссийских санкций. По словам инвесторов и трейдеров, брокеры и инвестфонды изучают, как торговать активами РФ, которых в западных странах избегали.

Ранее финансист предупредил россиян о рисках на рынке ценных бумаг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами