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Финансист предупредил россиян о рисках на рынке ценных бумаг

Финансист Мищенко: нужно избавиться от корпоративных облигаций низкого качества
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на то, что капитализация российского фондового рынка растет, нужно как можно быстрее избавиться от ряда активов, пока они не стали убыточными. Об этом в интервью изданию «Прайм» заявил эксперт Президентской Академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко.

По его словам, россиянам в ближайшее время стоит вывести средства из корпоративных облигаций низкого качества. Он отметил, что высокий риск дефолтов ставит их будущее под сомнение.

«Компаниям предстоит погасить рекордные 7,5 триллиона рублей по облигациям при ставке 21%, что непосильно для многих эмитентов», — добавил финансист.

Помимо этого, Мищенко отметил шаткое положение ценных бумаг уязвимых секторов, среди которых авиакомпании, владельцы торговых центров, строительные фирмы и угольные отрасли. Он подчеркнул, что не все из них могут быть убыточными, однако содержимое портфеля стоит пересмотреть. Также финансист призвал оценить риск обесценивания рублевых активов в случае их незащищенности от инфляции. Их ценность может упасть на 9-10%.

До этого президент частного инвестиционного клуба Unscripted.ru Андрей Ратников заявил, что для приумножения капитала вместо облигаций и вложения в недвижимость россиянам лучше использовать неконсервативные стратегии. По его словам, если инвестор ищет цель преумножить свой капитал, а не просто сохранить его, следует задуматься о более рисковых стратегиях.

Ранее стало известно, что российские инвесторы смогли вывести свои заблокированные активы, несмотря на запрет Путина.

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