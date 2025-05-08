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Минфин РФ прокомментировал выпуск облигаций в юанях

Силуанов: Минфин РФ не планирует выпуск облигаций в юанях
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Александр Астафьев/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российский Минфин пока не планирует выпускать облигации в юанях. Его слова передает ТАСС.

«Пока нет в планах юаневых облигаций», — ответил Силуанов на соответствующий вопрос.

До этого издание РБК сообщало, что Мосбиржа запустила инвестфонды под управлением блогеров.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко рассказала «Газете.Ru», можно ли на самом деле жить на дивиденды в России.

По словам Романченко, дивиденды по акциям российских компаний можно получить, только когда компания заработает прибыль. Во-вторых, даже если прибыль есть, компания может направить ее вовсе не на дивиденды, а на развитие бизнеса. Поэтому дивиденды не являются гарантированным доходом.

Ранее были названы популярные ошибки, из-за которых россияне выгорают на работе.

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